Mercato Udinese – Pereyra rifiuta il Besiktas / I Pozzo ora ci provano

Il calciatore argentino rifiuta il trasferimento in Turchia e di conseguenza adesso si apre uno spiraglio per il ritorno. Ecco le ultimissime

Redazione

Roberto "El Tucu" Pereyra è pronto per una nuova esperienza nel mondo del pallone, o forse è ancora più pronto per tornare dove si è stati tanto bene. Dallo scorso Luglio manca il rinnovo con la società del Friuli Venezia Giulia, ma in queste ore sembra muoversi qualcosa riguardo il suo possibile rientro a casa madre. Dopo aver rifiutato l'ultima offerta del Besiktas, stiamo parlando di un biennale a due milioni più bonus a stagione, la decisione più logica pare proprio essere quella di un possibile rientro a casa madre. Andiamo a vedere nel dettaglio se questo affare potrà prendere effettivamente quota.

L'Udinese è pronta a ri accogliere il suo figliol prodigo. Stiamo parlando di un calciatore che ha sempre fatto la differenza qualsiasi maglia ha vestito e con i bianconeri si è mostrato fondamentale a tal punto da vestire la fascia da capitano nel corso della passata stagione. Qual è, però, il motivo per cui i bianconeri effettivamente potranno chiudere questa trattativa? L'addio di Lazar Samardzic mai come in questo caso fa tutta la differenza del mondo. Ad oggi la squadra non sa ancora se effettivamente Giovanni Fabbian sia pronto per una maglia da titolare e di conseguenza ci si coprirebbe al meglio con l'argentino scuola River Plate.

La terza avventura — Difficile possa essergli assegnata per la seconda volta la fascia da capitano, ma l'idea è proprio quella di scendere in campo e meritarsi la fiducia del tecnico e dei tifosi. Vedremo se anche il tecnico Andrea Sottil spingerà e proverà a convincere uno dei baluardi nel corso della passata annata. Sicuramente Pereyra è in grado di fare la differenza e vorrà dimostrarlo ancora sul campo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul prossimo incontro di Coppa Italia. Il brasiliano Brenner recupera in vista del primo match stagionale <<<