L’Udinese è già a lavoro con vista sul futuro. Mentre la squadra di Cioffi è impegnata sul campo a raggiungere una faticosa – e si spera quanto più veloce – salvezza, la società sta programmando la rosa che verrà. La buona notizia è stata quella di non aver perso pezzi pregiati – come Perez e Samardzic – già a gennaio. Ma difficilmente resteranno a giugno. È in vista di queste potenziali cessioni che Balzaretti sta lavorando sul calciomercato in entrata. Secondo le ultime notizie, infatti, il club starebbe lavorando ad un doppio colpo su cui c’è molta fiducia in termini di realizzazione. Andiamo a vedere chi sono questi due calciatori: cominciando dal primo >>>