Udinese – Bologna | Runjaic: “Iker Bravo? Deve parlare meno…”

Nicola Badursi 21 novembre - 14:49

La sfida di campionato tra l'Udinese e il Bologna si avvicina sempre di più, con i bianconeri che vogliono continuare la striscia positiva tra le mura amiche. A presentare il match valido per la dodicesima giornata del torneo ci ha pensato proprio il tecnico Kosta Runjaic. Ecco le sue dichiarazioni.

Panchina numero 50, la prima con il Bologna. Aspettative? — "Ho esordito in Serie A con il Bologna, è vero, è stata una partita speciale ed in trasferta contro una squadra molto forte. Fortunatamente siamo riusciti a portare a casa un pareggio: dopo quell'incontro speravo di poter rimanere a lungo qua. Quell'anno abbiamo fatto una grande partenza in campionato e quest'anno è simile per certi versi, ma posso dire che siamo migliorati nettamente dal punto di vista del gioco espresso".

Il pensiero su Bravo? — "Noi siamo concentrati solo sul match di domani, per quanto concerne Iker sappiamo che si parla di un calciatore dalle grandi qualità. Sappiamo quanto può fare la differenza ed è normale che sia arrabbiato per il poco impiego in questo inizio di stagione, ma non si deve far andare alle emozioni. Il mio invito per quella che è una persona molto emotiva è di mostrare i fatti e di parlare di meno".

Il punto su Kristensen? — "Thomas è quasi al 100%. Ha bisogno di ancora una settimana prima di essere al top della forma e tornare nel gruppo squadra".

