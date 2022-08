Calciomercato Udinese – Di Marzio: “Confermato interesse per Bellerin”

L'esperto di mercato ha lanciato una vera e propria bomba all'interno dell'ambiente bianconero. Prende quota la pista che porta a Bellerin

Redazione

Il team guidato dal mister Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una società che dopo la prima sconfitta non vede l'ora di rilanciarsi e dire la sua sul campo. Proprio tra poco più di 48h si scenderà sul terreno da gioco per il primo match casalingo contro la Salernitana di Davide Nicola. Nel frattempo si continua a lavorare intensamente sul mercato, visto che manca un nuovo terzino destro. Il tempo stringe e il sostituto di Brandon Soppy e Nahuel Molina va cercato e trovato il prima possibile. Sono diverse le piste sondate e nelle ultime ore sta prendendo quota quella che porta ad un difensore di tutto rispetto.

Ad aver sganciato la bomba ci ha pensato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Proprio lui nelle ultime ore ha confermato un interesse da parte dell'Udinese per un giocatore dell'Arsenal. Stiamo parlando di Hector Bellerin. Il terzino spagnolo sembra star cercando una nuova destinazione per potersi rilanciare a tutti gli effetti. Al momento non sembra rientrare nel progetto del tecnico Arteta e di conseguenza i friulani sognano il colpo a sorpresa. La trattativa non sarà semplice e mancano ancora parecchi dettagli prima che si possa pensare ad una chiusura.

Il punto sulla trattativa

Il giornalista ha subito specificato che non si tratta di una trattativa semplice, visto che stiamo parlando comunque di un terzino dallo spessore internazionale. Il fresco vincitore di una Coppa del Re, inoltre, si pensa voglia continuare a giocare in Europa e non si crede sia pronto per l'ennesimo passo indietro all'interno della sua carriera. Le prossime ore saranno sicuramente importanti per scoprire il suo futuro, che si prospetta lontano da Londra. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni dei nuovi arrivati Bijol, Lovric e Masina e del sempreverde Padelli. Ecco l'intervista completa <<<