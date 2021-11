Udinese – Bomba improvvisa: ”Può andare via?” / I tifosi tremano

La sfida contro il Genoa si avvicina. E’ una partita che l' Udinese non dovrà sbagliare per nessun motivo al mondo. Una sconfitta costerebbe la panchina a mister Gotti.

Nel frattempo, la dirigenza pensa al calciomercato invernale. In casa bianconera c'è parecchio lavoro da fare. Tra le tanti questioni sul banco, c'è quella relativa alle cessioni. La società ha in mente di vendere solamente gli esuberi ed i calciatori in scadenza di contratto.