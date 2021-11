Notizie Udinese – I precedenti con il Genoa: negli ultimi 5 anni…

Domenica l'Udinese affronterà il Genoa. Le due squadre si sono già affrontate cinquantaquattro volte. I precedenti

L' Udinese non riesce ad essere continua. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, è arrivato il ko di Torino. Domenica contro il Genoa non sono ammessi passi falsi. La posta in palio è troppo preziosa. Una sconfitta significherebbe salutare mister Luca Gotti . Nel frattempo, vediamo i precedenti tra i due club. Bianconeri e rossoblùsi sono già affrontati cinquantaquattro volte.

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate ben cinquantaquattro volte nella massima serie del campionato italiano. C'è abbastanza equilibrio. I bianconeri hanno vinto 20 volte, mentre i successi dei liguri sono 17 così come i pareggi. Tuttavia, se prendiamo in considerazione solo gli ultimi cinque anni, la musica cambia: dominio Udinese. Dal 2016 ad oggi, i friulani si sono portati a casa i tre punti in ben sei occasioni, cinque sono i pareggi. L'ultima vittoria dei rossoblù risale al 21 febbraio 2016 quando Cerci e Laxalt rimontarono il gol di Ali Adnan. Sicuramente, questi dati fanno ben sperare Deulofeu e compagni, ma servirà massima concentrazione. Intanto , andiamo a vedere anche i marcatori più prolifici .

L'Udinese, in totale, ha realizzato ottantotto gol. I rossoblù settantacinque. Il migliore marcatore dei friulani è Di Natale con nove reti segnate, mentre per il Genoa comandano Borriello a quota sei. Dei giocatori a disposizione di mister Gotti nessuno ha mai segnato contro il club ligure. Per quanto riguarda i ragazzi di Andriy Shevchenko, invece, è finito sul tabellino per ben due volte Goran Pandev. Sfida dal sapore speciale per Sebastian De Maio, Fernando Forestieri e Valon Behrami, gli ex della gara. Tuttavia, salvo sorprese, solamente l'argentino ha qualche possibilità di scendere in campo domenica. In attesa di questa partita, torniamo a parlare di calciomercato. Gennaio si avvicina e Marino è sempre più impegnato. Il dirigente ha puntato un nuovo difensore. Ecco di chi si tratta <<<