Mercato Udinese – Brenner ai saluti: i dettagli dell’affare con il Vasco

L'Udinese è pronta per salutare in via del tutto definitiva un attaccante che in bianconero non è mai riuscito ad esplodere, nonostante qualche buona prestazione ed un gol da tre punti contro il Como nel corso della passata stagione. Brenner è pronto per tornare nella sua madre patria e fare la differenza in Brasile.

Il calciatore lascerà il mondo bianconero per approdare in un'altra squadra dagli stessi colori sociali, stiamo parlando del Vasco Da Gama. Affare da circa 5/6 milioni di euro più un milione e mezzo di bonus legato alle presenze. L'Udinese riesce a scrivere una plusvalenza nonostante un colpo di mercato che ha reso al di sotto delle aspettative. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sulle entrate e le uscite. I Pozzo puntano al nuovo Thiago Silva <<<