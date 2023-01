Calciomercato Udinese – Parte la caccia al difensore: tutti gli obiettivi

Il team si prepara alla Serie A. Nel frattempo tutte le ultime sul mercato dove inizia una vera e propria caccia al difensore centrale

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista delle prossime partite di campionato, allo stesso tempo il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino è obbligato a muoversi sul mercato. Ieri sera è arrivata l'ufficialità del passaggio dall'Udinese alla Sampdoria di Bram Nuytinck e la conseguenza è quella di una coperta troppo corta in difesa. Sono diversi i profili che la società sta sondando, ma una cosa è certa: che da qua al trentuno di gennaio arriverà un nuovo difensore centrale. Andiamo a vedere quali sono tutte le piste percorribili e soprattutto la possibilità che queste trattative possano andare in porto.

Il primo talento messo sotto osservazione arriva dal Brasile e stiamo parlando di Lucas Beraldo. Un nome che da diverso tempo è stato individuato e cerchiato con la matita rossa sul taccuino del direttore dell'area tecnica. Al momento non c'è ancora una vera e propria trattativa per via di diversi problemi esterni. In questo caso torna in gioco Matheus Martins. Se l'attaccante venisse firmato dai bianconeri si esaurirebbero i posti per gli extracomunitari. La conseguenza è che diventerebbe impossibile mettere sotto contratto il centrale brasiliano. Il secondo obiettivo, invece, arriva dall'Irlanda e ci sono diverse novità a riguardo.

Il punto su Porteus — Il nome gira nell'ambiente da diversi giorni e il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno. A questo punto l'Hibernian (società che detiene le sue prestazioni) non può fare altro che cercare la cessione nel corso di questo inverno. A tal proposito ha espresso tutto il suo disappunto il tecnico della società irlandese criticando duramente la società per la scelta fatta nelle ultime ore. L'Udinese sembra essere davanti a tutte, ora c'è da vedere se chiuderà definitivamente per questo giocatore. Cambiando discorso, non puoi perdere tutti i dettagli sull'affare di mercato del giorno. Le ultime sul passaggio di Nuytinck alla Samp <<<