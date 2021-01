Calciomercato Udinese – Attenzione! Potrebbe arrivare nei prossimi giorni

Calciomercato Udinese A Udine c’è aria di mercato. Marino ci pensa

NOTIZIE UDINESE – L’ultimo match contro i partenopei è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Squadra in ritiro e panchina in bilico. La società ha piena fiducia in Gotti ma servono risultati. Attualmente la classifica non trasmette sicurezza e il terzultimo posto è a soli 4 punti di distanza. Serve una vittoria. Serve una prestazione decisa e convincente. La Sampdoria arriva al momento giusto. Sarà un test decisivo per le sorti dell’Udinese. Una partita che risponderà a molte domande. Nel frattempo il calciomercato continua a gonfie vele. Le ultime indiscrezioni parlano di un serio interesse della società friulana per un centrocampista. Ecco di chi stiamo parlando.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, gli occhi dei bianconeri sono puntati sul centrocampista del Frosinone Marcus Rohden. Diverse volte il nome del calciatore è stato accostato a quello della società friulana. Nei prossimi giorni l’operazione potrebbe persino concretizzarsi. Gotti ha bisogno di fiducia sia da parte della società che da parte dei suoi ragazzi. L’Udinese costruisce molte ma conclude poco. Non manca molto per fare il salto di qualità. Ma attenzione. Perché per un centrocampista che viene, potrebbe essercene uno in uscita.

Sembra che il nome di Rolando Mandragora abbia attirato l’attenzione degli azzurri partenopei. Al momento la trattativa non è ancora cominciata. Non è da escludere che non possa iniziare da un giorno all’altro. Il profilo di Marcus Rohden potrebbe essere la conferma definitiva dell’interesse del Napoli per il centrocampista italiano. L’agente di Mandragora, De Simone, ha lanciato diversi “messaggi d’amore” alla società di Aurelio De Laurentiis. Dunque, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. I calciatori dell’Udinese, però si sa, non costano poco. Il centrocampo bianconero potrebbe cambiare volto. Può davvero succedere di tutto. Vedremo come si evolverà la situazione.