Calciomercato Udinese – Benevento: oltre al danno la beffa

Calciomercato Udinese , Pippo Inzaghi ha chiesto alla sua società un regalo per cominciare al meglio l’anno nuovo

UDINESE NEWS – Il Benevento guidato da Pippo Inzaghi proprio non ne vuole sapere di rallentare il ritmo. Gotti, ovviamente, ne sa qualcosa. Pur avendo dominato la partita con la circolazione del pallone (65% di possesso palla bianconero), i friulani hanno calciato ben 10 volte in totale ma soltanto in due occasioni hanno preso la porta. Il Benevento, invece, pur avendo calciato solo 5 volte, ha aggiustato la mira e le tre volte in cui è riuscito a prendere la porta è andato anche a segno. La neopromossa campana non vuole svegliarsi. Vuole continuare a sognare. Il calciomercato di riparazione offre grandi opportunità per tutte le squadre e anche i giallorossi vogliono approfittarne. Anzi, le ricerche hanno già avuto inizio e anche un calciatore dell’Udinese è finito sotto il mirino.

Pippo Inzaghi avrebbe richiesto alla società un nuovo centravanti. Non che Lapadula e Caprari non gli bastino ma il tecnico piacentino vuole puntare in alto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i primi profili individuati dalla dirigenza del Benevento sono Andreas Cornelius e Roberto Inglese. I due centravanti del Parma vengono tenuti sotto stretto monitoraggio e non è da escludere che uno dei due possa lasciare realmente l’Emilia Romagna. Il terzo attaccante finito nel mirino di Pippo Inzaghi, invece, appartiene al gruppo di Gotti.

Ovviamente stiamo parlando di Kevin Lasagna. L’attaccante lombardo dovrà prendere un scelta in questo calciomercato. Rimanere a casa o cambiare aria. Il Benevento, però, non è il primo club a mettere gli occhi su di lui. Vedremo quale sarà la scelta del calciatore. Un’altra pista che potrebbe essere intrapresa dal club campano è quella di Andrea Pinamonti. I nerazzurri potrebbero cederlo in prestito per farlo carburare un pò visto il poco spazio che sta trovando con Conte.