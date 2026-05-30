Un nuovo nome sta prendendo quota nel corso delle ultime ore e gravita attorno al mondo bianconero. Un profilo che ha tutte le qualità per fare la differenza e che quest'anno lo ha dimostrato in un campionato di primissimo livello come la Liga spagnola. Arriva dal Real Oviedo che è sfortunatamente retrocesso, ma ha tutte le qualità per dire la sua sempre in Serie A e proprio per questo motivo è stato messo sotto osservazione dall'Udinese e non solo. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo nome per la porta della squadra bianconera.

In quattro per l'estremo difensore

Maduka Okoye

Maduka Okoye ha messo a referto una stagione di primo livello e di conseguenza difficilmente potrà essere accantonato nel corso dell'annata che verrà. Un ruolo importante dovrebbe essere affidato al portiere ma in caso qualcosa dovesse cambiare il nuovo nome è quello di Aarón Escandell, portiere del Real Oviedo e calciatore con il maggior numero di parate nel corso di questa stagione. Non solo l'Udinese sulle sue tracce, ma in Italia anche il Torino pare aver chiesto informazioni mentre dalla Spagna si sono palesate il Villareal ed il Real Betis.