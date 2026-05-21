Una vera e propria operazione di primissimo livello per l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Il riscatto di Nicolò Zaniolo è oramai alle porte, con la società che ha sciolto tutte le riserve ed ha grande voglia di continuare il suo rapporto con un calciatore che ha dimostrato di essersi rilanciato e di poter far male a tutte le difese della massima serie del calcio italiano. Un calciatore che ha qualità innate e su cui l'Udinese vuole costruire anche la prossima annata in Serie A. Passiamo a tutte le cifre ed i dettagli su questo importante affare di mercato.

La trattativa Nicolò Zaniolo-Galatasaray

Kamara e Zaniolo

L'accordo è chiaro e la società turca riceverà circa dieci milioni di euro per la cessione del talento italiano. Il Galatasaray perde un calciatore che poteva tornare utile nel corso delle prossime annate, soprattutto in questa condizione. Grande merito all'Udinese che è riuscito a rilanciare un talento che ha tutte le qualità per fare la differenza in Italia e non solo, vedremo se con la prossima annata si avvicinerà anche il rientro con la maglia azzurra della Nazionale. Ci sono degli Europei da preparare e soprattutto bisogna farlo da assoluti protagonisti.