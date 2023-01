Calciomercato Udinese – Senza pace: interesse dall’Inghilterra per Deulo

La squadra bianconera continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri. Allo stesso tempo, però, bisogna continuare a tenere monitorata la situazione che riguarda uno dei tanti top player che hanno fatto la differenza...

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri. Allo stesso tempo, però, bisogna continuare a tenere monitorata la situazione che riguarda uno dei tanti top player che hanno fatto la differenza soprattutto nella prima parte di questa grande stagione. Gerard Deulofeu non vede l'ora di tornare titolare e protagonista con la squadra che lo ha fatto rinascere. Il tempo passato ai box per l'infortunio sembra essere terminato e contro la Sampdoria potrebbe tornare la sua maglia nello spogliatoio e soprattutto un posto da titolare sul campo da gioco. Nel frattempo arrivano delle brutte notizie per tutti i fans delle zebrette. Una società fa sul serio e vuole a tutti i costi il talento spagnolo.

La squadra che si è mostrata più attiva sul mercato per il giocatore della penisola iberica è sicuramente l'Aston Villa di Unai Emery. Dopo il passaggio di consegne da Steven Gerrard al mago delle coppe Uefa o Europa League (che dir si voglia) la società sta smontando la squadra ed aggiungendo delle pedine che potrebbero fare comodo alla nuova guida. Il primo nome messo sul taccuino è proprio quello del giocatore che ha già giocato in Premier League, ma con la maglia dell'Everton. Andiamo a vedere le possibilità del suo ritorno in Inghilterra.

Le chance dell'affare — Al momento tutto questo è altamente improbabile, perché tutti conosciamo a memoria la politica dei Pozzo e i giocatori importanti non si vendono nel corso del mercato invernale. Se invece si parla della prossima stagione le possibilità che ci sia l'addio di Deulofeu sono molto alte. Il giocatore vuole tornare a competere per grandi traguardi e soprattutto in Europa, motivo per cui potrebbe esserci anche un addio definitivo.