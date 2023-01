Calciomercato Udinese – Schira, ecco la bomba: “Beto-Everton non si farà”

Il mercato non si ferma mai e proprio ora sono arrivati degli aggiornamenti molto importanti sull'affare che coinvolge bomber Beto: le ultime

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare sia dentro che fuori dal campo, ma la notizia che arriva questo pomeriggio ha quel qualcosa di clamoroso che cambierebbe tutte le prospettive. Il team al centro dell'affare è proprio l'Udinese e uno dei suoi migliori giocatori è coinvolto in una trattativa davvero importante, stiamo parlando di bomber Beto. Il giocatore portoghese è stato messo nel mirino da una delle società più potenti di Inghilterra che in questi ultimi anni non sta attraversando un gran momento, ma ha grande voglia di rivalsa. Ecco tutte le ultime su questa trattativa che potrebbe cambiare il mercato della società del Friuli Venezia Giulia.

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto partire una vera e propria bomba che coinvolge anche Beto. Il giocatore sarebbe da diverso tempo nel mirino dell'Everton, ma solo nelle ultime ore la società ha iniziato a fare sul serio. Sembrerebbe essere stata recapitata un'offerta molto interessante in quel di Udine, ma la risposta della dirigenza bianconera è stata più che chiara: NO. Sappiamo che il presidente Giampaolo Pozzo ci tiene a non cedere tutti i suoi pezzi pregiati nel corso della prima parte di stagione. Si aspetterà ancora qualche mese e solo dopo verrà presa una decisione sul futuro di Beto. Ecco quali sono le possibili scelte del portoghese.

Le scelte del bomber — L'attaccante bianconero quest'estate prenderà la sua decisione in comune accordo con la società. Se dovesse arrivare un'offerta che garantisce l'Europa dei grandi potrebbe salutare e preparare le valigie. Ancora presto per fare i conti anche perché per il momento è proprio l'Udinese la prima squadra a credere nelle sue capacità e voler schierare il giocatore titolare.