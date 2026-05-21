Il futuro di Oumar Solet sembra essere stato scritto nel corso di queste ultime ore o almeno la sua intenzione sembra essere molto chiara. Il calciatore di proprietà dell'Udinese non vede l'ora di poter tornare a dire la sua sul campo da gioco anche con una squadra che lotta per obiettivi di primissimo livello. Nel corso di questi istanti ha rilasciato delle dichiarazioni che non fanno mistero su quello che sarebbe il posto preferito per aprire una nuova esperienza all'interno della sua carriera. Non perdiamo un secondo e passiamo direttamente alle dichiarazioni lanciate dal difensore centrale francese riguardo il suo futuro.

Il futuro del difensore centrale

Oumar Solet

Ecco le parole del centrale alla Gazzetta dello Sport: "Milano è una città bellissima e molto viva, mi piace. L'interessamento dell'Inter fa sicuramente piacere ma sono concentrato sull'Udinese al momento". Il difensore ex Salisburgo ha poi continuato: "Mi piace moltissimo la Serie A, per me è uno dei tre migliori campionati e negli ultimi anni il livello si è alzato davvero tanto, è molto tattico". Parole chiare che iniziano ad aprire ad un possibile futuro lontano da Udine e dall'Udinese. Vedremo se questo affare decollerà nel corso delle prossime giornate.