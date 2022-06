Calciomercato Udinese – Cambia tutto: nuova offerta per Nahuel Molina

Il team bianconero ha tutte le intenzioni di continuare a sorprendere e fare bene proprio come nel finale della scorsa stagione. Sono arrivati diversi risultati positivi e che la società non riusciva a raggiungere da diverso tempo, sicuramente ci sono meriti da parte di tutti, l'importante è non perdere il focus. La società ha le idee chiare ed anche il nome fatto per il nuovo mister ne è una prova concreta a tutti gli effetti. Stiamo parlando di Andrea Sottil che in due stagioni alla guida dell'Ascoli ha sorpreso tutti raggiungendo una clamorosa salvezza e un piazzamento ai playoff tutt'altro che scontato. Intanto bisogna iniziare a fare i calcoli con alcune dolorose cessioni. Un talento è in uscita a tutti gli effetti. Ecco di chi stiamo parlando.