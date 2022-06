News Udinese | Clamoroso! Conte lo chiama e lui risponde: contatti avviati

Come riportato da Sky Sport, pare che il Tottenham si stia muovendo per arrivare all'esterno classe 2002. Quella del terzino italiano è stata una chiara richiesta di Antonio Conte alla dirigenza degli Spurs, poiché rispecchia perfettamente le caratteristiche che servono alla formazione del tecnico leccese. Per il ruolo di quinto di centrocampo, Paratici ha portato anche Perišić alla corte dell'ex tecnico dei nerazzurri di Zhang, ma il club londinese guarda in direzione Udine per rinforzare la corsia mancina.

Anche tre club italiani sarebbero interessati ad Udogie. Stiamo parlando della Vecchia Signora di Allegri, dei Nerazzurri di Inzaghi e dei rossoneri di Stefano Pioli. Per quanto riguarda i bianconeri, Cherubini e Arrivabene sono alla ricerca di un nuovo terzino a causa delle possibili cessioni di Alex Sandro e Luca Pellegrini. Per i nerazzurri, invece, la situazione è ben differente. Marotta è alla ricerca di un sostituto di Perišić, passato a parametro zero al Tottenham. Probabilmente, però, il prossimo anno sarà Gosens l'esterno sinistro titolare. Per questo motivo, Udogie avrebbe tutto il tempo a disposizione per migliorare e crescere all'ombra dell'esterno ex Atalanta. Delle possibili alternative al terzino classe 2002 potrebbero essere Andrea Cambiaso, retrocesso in Serie B con il Genoa e Raoul Bellanova, esterno ex Bordeaux, appena riscattato dai rossoblù di Giulini. In questo momento, i rossoneri sembrerebbero nettamente in svantaggio rispetto agli altri due club, ma non è da escludere un inserimento in extremis della società campione d'Italia. Ovviamente, come facciamo sempre, vi terremo aggiornati.