Mercato Udinese – Cambiano i piani: un top player a costo zero

Dopo la quinta sconfitta in sole tredici giornate il direttore sportivo Pierpaolo Marino non è convinto dell'andamento della squadra e vorrebbe trovare a tutti i costi una soluzione. Bisogna voltare sicuramente pagina, anche se non sarà facile. Di conseguenza bisogna operare sul mercato, dove si possono trovare occasioni molto importanti.

Bisogna muoversi sul mercato a gennaio, ma non è detto che bisogna aspettare per forza quella data, si potrebbe trovare una soluzione anche prima. Al momento, però, la trattativa non è facile, con nessun club. Proprio perché in questa parte della stagione, con tantissime partite, sono tutti utili.