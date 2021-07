L'Udinese ha bisogno di un portiere. Non c'è fretta, per il momento. Il club friulano potrebbe persino stupire tutti senza chiudere un altro colpo in mezzo ai pali. Padelli non è stato preso come titolare ma mai dire mai e Scuffet potrebbe rimanere facendo il secondo. Questa però sembra l'opzione più improbabile. Ecco quali sono tutti i nomi che sono stati accostati alla porta dell'Udinese. Cominciamo subito dal primo indiziato.