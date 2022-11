Calciomercato Udinese – I capitani in scadenza: ecco le possibili soluzioni

Il team si prepara ad un mercato pressoché infuocato. Proprio a Gennaio ci saranno le ultime possibilità per rinnovare i giocatori in scadenza

Redazione

La squadra guidata da Andrea Sottil non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco e ritrovare quei risultati che sono mancati per diverso tempo. Nelle ultime ore ci si sta muovendo in maniera incessante verso il prossimo match. La partita contro il Lecce di Baroni sarà fondamentale per tenere alte le aspettative e poter continuare a sognare l'Europa. Al momento il risultato possibile è uno solo e stiamo parlando della vittoria. Anche dall'altra parte, però, ci sarà una squadra disposta a tutto pur di non regalare i tre punti finali. Nel frattempo bisogna anche monitorare il mercato, visto che da un momento all'altro potrebbe cambiare tutto soprattutto nella zona rinnovi. Sono due le pedine fondamentali che potrebbero dire addio.

Il primo giocatore al centro dell'articolo è Bram Nuytinck. Per l'ex capitano olandese c'è ben poco da fare visto che Jaka Bijol sembra averli soffiato il posto sotto tutti i punti di vista. Il rinnovo potrebbe anche arrivare, ma allo stesso tempo dovrebbe accontentarsi di un posto da riserva e da giocatore non di primissima fascia. Di conseguenza se parliamo di prolungamento, possiamo captare subito che molto se non tutto dipenderà proprio dalle sue intenzioni. Non solo Nuytinck, ma anche l'attuale capitano è al centro del discorso. Ecco la possibile decisione del Tucu Pereyra.

Il Tucumano — Per il momento Roberto non ha ancora un'idea ben precisa del suo futuro. Tantissimo dipenderà dalle ambizioni e dalla posizione in classifica della società. In caso di un piazzamento europeo è molto difficile che l'argentino abbandoni la baracca, per giunta sul più bello. La situazione potrebbe cambiare se si dovesse verificare l'ennesima stagione nell'anonimato. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema mercato: passiamo a quello in entrata. Il direttore Pierpaolo Marino sta valutando una pista. Un nuovo difensore centrale è pronto al salto di categoria <<<