News Udinese / Pereyra sul rinnovo: “Se la società chiama, io ci sono”

El Tucu si è raccontato a Sportsweek, dove ha rilasciato una lunga intervista sul momento dei friulani e sul suo futuro in bianconero

Uno degli uomini cardine di questa squadra è sicuramente Roberto Pereyra. Il centrocampista argentino sta meravigliando tutti in questo avvio, grazie alle sue doti carismatiche e di duttilità. Infatti, da inizio campionato, Sottil lo ha sempre schierato esterno nel centrocampo 5, ruolo già ricoperto in passato nel River Plate e in alcune occasioni alla Juve. Il suo dirottamento sulla corsia laterale ha dato nuova linfa al calcio del tecnico piemontese, in grado così di schierare un altro centrocampista in mezzo al campo. Pereyra dà sempre imprevedibilità e insieme a Deulofeu è il leader tecnico della formazione bianconera

Il Tucu ha parlato così a Sportsweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, delle differenze rispetto alla scorsa stagione: "Siamo un'altra squadra con un'altra mentalità. Tra Cioffi e Sottil non vedo grandi differenze nel lavoro, che è sempre molto intenso, ma nel rapporto con il gruppo". Secondo il giocatore dell'Albiceleste Sottil parla di più e sta più vicino alla squadra. "Vogliamo arrivare in Europa, ci impegneremo al massimo in partita ed in allenamento per riuscirci".

El Tucu sul rinnovo — L'argentino ha poi proseguito parlando dei talenti che lo hanno colpito di più in quest'avvio: "Samardzic ha un grande futuro. Lovric è un cagnaccio che ti azzanna in ogni partitella, si allena fortissimo". Infine, Pereyra ha concluso con una chiosa sul rinnovo. "Il rinnovo? Io sono qua. Se la società chiama, ci sediamo e parliamo. Rispetto alla scorsa stagione vedo un'altra squadra, con un'altra mentalità".