Udinese-Verona | Tudor spera in due recuperi / Cioffi invece…

Domenica pomeriggio, alle ore 15, andrà in scena il match tra Udinese ed Hellas Verona. Ecco le probabili scelte di formazione dei due tecnici

Una notizia buona ed una brutta. La prima è che Roberto Pereyra è ad un passo dal ritorno e forse verrà convocato per questa gara. La seconda è l'assenza di Tolgay Arslan, causa squalifica. Ma procediamo per gradi. Sicuramente, in porta giocherà Silvestri. Linea a tre composta da Rodrigo Becao, Nuytinck (problemi fisici superati) ed uno tra Marì e Perez con lo spagnolo in vantaggio. Sulle fasce pronti Udogie e Molina. Chi sostituirà Arslan? La soluzione più plausibile sembra essere lo schieramento sul centro destra di Mato Jajalo, con Makengo dalla parte opposta ed il ritorno di Walace in cabina di regia. In attacco dovrebbero giocare Beto e Deulofeu. Success e Pussetto pronti ad entrare a gara in corso. Ma passiamo al Verona.