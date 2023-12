Mercato Udinese / Caso Samardzic? Con Cioffi non rende, ecco perché

In quel di Udine rischia di partire un vero e proprio caso Samardzic. Il calciatore serbo ha grande voglia di mettersi in mostra. Le ultime

L'Udinese rischia di dare il via all'ennesimo caso Lazar Samardzic. Il calciatore serbo non riesce a fare la differenza e sta continuando a lavorare con scarsi risultati. Da quando è arrivato Gabriele Cioffi le sue prestazioni sono (senza ombra di dubbio) peggiorate e proprio per questo motivo si valutano anche delle possibili alternative.