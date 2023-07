Mercato Udinese – Centis verso l’addio / L’Ancona vuole il centrocampista

Alberto Centis è sempre più vicino al suo passaggio in quel di Ancona. Il calciatore in forza e cresciuto all'Udinese potrebbe tentare una nuova esperienza nella terza serie del calcio italiano. Questo servirebbe ad Alberto per mettere dei minuti importanti nelle gambe e soprattutto per poter provare a tutti gli effetti il salto tra i grandi. Non solo l'Ancona sulle sue tracce, ma anche un altro team del girone B come l'Arzignano. Il centrocampista, però, sembra essere deciso e di conseguenza nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'affondo finale per il prestito con i dorici. Prima che avvenga il passaggio a titolo temporaneo, il club dovrà anche estendere il suo contratto da professionista. Solo in questo modo si potrà raggiungere la conclusione dell'operazione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Rodrigo Becao è sempre più vicino al suo nuovo team. L'Atalanta ha fatto la scatto decisivo: i dettagli <<<