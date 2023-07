Mercato Udinese – Gazzetta: “Becao ha deciso il suo futuro” / Ecco il team

Il difensore centrale brasiliano sembra aver definitivamente deciso quale sarà il suo nuovo club. Non perdere tutte le ultime su Becao

Redazione

Il difensore centrale in forza all'Udinese Rodrigo Becao sembra aver scelto definitivamente il suo nuovo team. La squadra che cercherà in tutti i modi di poter prendere il suo contratto e renderlo un pezzo fondamentale della squadra è l'Atalanta di Gianpiero Gasperini. La società bergamasca giocherà in Europa nel corso della prossima stagione e proprio per questo motivo ci sarà bisogno di una rosa lunga e soprattutto fatta di calciatori che possano mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Rodrigo ha voglia di confermarsi e soprattutto di provare anche a giocare ai vertici alti del nostro campionato. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutti i dettagli di questo accordo.

La Gazzetta dello Sport conferma che effettivamente c'è un accordo in tutto e per tutto tra il difensore centrale brasiliano e la Dea. Dopo aver trovato l'ok dell'ex Cska Mosca, adesso bisogna solamente convincere l'Udinese e soprattutto la famiglia Pozzo. Non è mai semplice trattare con il team friulano, ma in questo caso il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe dare una grossa mano alla società lombarda. La richiesta è già al ribasso, proprio per la durata dell'accordo tra Becao e i bianconeri. Sono 12 i milioni che l'Udinese vuole guadagnare da questa cessione, vediamo a quanto si potrà spingere l'Atalanta.

Ballano due milioni — Dieci inclusi i bonus è la cifra a cui si può spingere la società bergamasca gestita dalla famiglia Percassi. Difficile che un affare possa saltare per soli due milioni di euro ed infatti si sta cercando in tutti i modi di trovare un accordo finale. Ricordiamo che Becao è stato uno dei perni centrali del team nel corso di questa stagione e non sarà facile sostituirlo.