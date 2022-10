Calciomercato Udinese – Ecco il centrale del futuro: affare a costo zero

La dirigenza bianconero guidata da Pierpaolo Marino si muove sul mercato e studia un colpo a parametro zero. Pronto per il salto di qualità

Redazione

Il team bianconero si sta già iniziando a muovere sul mercato. La squadra guidata da Andrea Sottil vuole continuare a sognare e per farlo deve essere completa sotto tutti i punti di vista. La dirigenza assieme al reparto mercato lo sa e di conseguenza si sta cercando qualche occasione di livello in vista della pausa e che possa essere pronta sin da subito. Nelle ultime ore sta prendendo quota un nome molto interessante di un giocatore che ha sempre fatto il suo dal primo all'ultimo minuto. Adesso sembra essere finalmente pronto per il salto di qualità.

Il giocatore al centro dell'articolo è Andrea Papetti. Il difensore centrale sta diventando una delle colonne portanti di questo Brescia e nell'ultimo periodo viene schierato sempre dal primo all'ultimo minuto. Fino ad ora, quest'anno sono arrivate già otto presenze. Parliamo di un giocatore giovanissimo (20 anni) ma che ha già giocato nella massima serie del calcio italiano, mettendo a referto anche una rete. Il centrale è già nel giro delle nazionali minori e di conseguenza non vede l'ora di poter proseguire il suo percorso e giocare sempre con continuità, ma anche a livelli più alti. Quello di Andrea Papetti si profila come un vero e proprio colpo in pieno stile bianconero ed ecco il perché.

Il contratto del centrale — Ciò che potrebbe aiutare moltissimo la dirigenza bianconero è il contratto in scadenza tra un solo anno. Sono diverse le squadre che vogliono assicurarsi un centrale di questo tipo e con grande margine di crescita e il prezzo, potrebbe essere un ulteriore vantaggio. Al momento i bianconeri non hanno ancora una vera e propria trattativa con il giocatore e bisogna anche vedere la sua decisione: andare o se rinnovare con il Brescia. Sta di fatto che i bianconeri potrebbero monitorare la situazione con attenzione. Cambiando completamente discorso, non perdere le valutazioni assegnate ieri pomeriggio ai giocatori bianconeri. Ecco le pagelle di Udinese-Torino <<<