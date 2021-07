Mercato Udinese – Per il centrocampo un nome che scotta

In questo istante la squadra bianconera è pronta per un nuovo colpo a centrocampo. Scopriamo chi potrebbe essere il nuovo regista

Il D.S. Pierpaolo Marino sta facendo fuoco e fiamme in quel di Udine, diverse operazioni portate al termine fino ad ora. Dalle vendite di De Paul all'Atletico Madrid e Juan Musso all'Atalanta rispettivamente per trentacinque e venti milioni, fino agli acquisti di Udogie e Silvestri entrambi dall'Hellas Verona. In questo istante la squadra che molto probabilmente sarà capitanata da Nuytinckè pronta per un nuovo colpo a centrocampo, in modo da poter sopperire alla ferita lasciata aperta dall'addio del fantasista argentino. Andiamo insieme a scoprire chi potrebbe essere il nuovo regista della squadra di Luca Gotti.

Il profilo

Stiamo parlando del centrocampista classe 1994 Matteo Ricci. Il giocatore arriva da una stagione stupenda in quel di Spezia, dove ha raggiunto la salvezza da assoluto protagonista e dominatore del centrocampo. Le sue incredibili prestazioni hanno portato ad un riconoscimento grandissimo, cioè essere il primo giocatore nella storia della società ligure ad essere convocato con la nazionale maggiore. Con l'addio di Italiano, il talento ha iniziato a vedere il suo futuro lontano dalla società bianconera e potrebbe presentare un'occasione ghiottissima per la squadra friulana, vista la sua ultima stagione nella massima categoria. Le cifre dell'affare dovrebbero essere a dir poco agevoli per la società di Pozzo, andiamole a scoprire nel dettaglio.

Le cifre

Il D.S. Pierpaolo Marino è pronto all'attacco decisivo per potersi aggiudicare il talento romano. La trattativa sarebbe tutt'altro che complicata, dato che il costo per il cartellino è zero, va solo trovata una quadra per l'ingaggio. Ebbene sì, Matteo Ricci non è riuscito a trovare un accordo con la società del neo presidente americano e di conseguenza è svincolato. Una vera e propria occasione dati i tempi che corrono e le qualità fuori discussione del giocatore.