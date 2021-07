Notizie Udinese – Nuytinck: ”Io capitano? Sarebbe bello. Senza De Paul…”

Il difensore olandese, Bram Nuytinck, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club: le sue parole

Inizialmente, il classe '90, ha detto la sua sul modulo che deciderà di schierare l'allenatore dopo l'addio di De Paul . '' Rodrigo era molto importante per noi e il suo addio porterà la squadra a cambiare modo di giocare. Attualmente non è semplice dire con certezza cosa cambierà, dobbiamo essere uniti e giocare di più come squadra. Lo scorso anno abbiamo puntato molto su De Paul , senza di lui e senza Musso sarà tutto diverso e ci servirà del tempo per capire come costruire il nuovo gioco. Secondo me possiamo giocare anche con la difesa 4. Io nella mia carriera ho sempre giocato a 4. All’ Udinese probabilmente sarà un po’ diverso perché negli ultimi anni ci siamo abituati a giocare a 3, però se ci alleniamo secondo me possiamo anche giocare a 4. In allenamento stiamo provando sia la difesa a 3 sia quella a 4. In amichevole abbiamo giocato con una difesa a 4, è mancato l’automatismo, dobbiamo ancora lavorare tanto''.

De Paul è stato un capitano incredibile, per noi c’era sempre sia in campo sia fuori. Era importante per tutti. Non sarà facile per nessuno indossare la sua fascia, ma questo è il calcio. Se l'allenatore scegliesse me sarebbe bellissimo, ma non ne abbiamo ancora parlato. Ho visto il Tucu Pereyra molto in forma. In queste settimane c’è sempre stato, vuole migliorarsi e dare il massimo per la squadra. Spero possa fare un bel campionato. Deulofeu è molto importante per noi. Si vede che ha delle qualità incredibili. L'anno scorso ci è mancato tantissimo. Per la squadra il suo ritorno sarà un bene, così come il rientro di Pussetto e di Jajalo''. Nel frattempo, ecco tutti i nomi sondati da Marino per l'attacco <<<