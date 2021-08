Calciomercato Udinese – Cambia tutto: “Cessione confermata”

Ufficiale nelle ultime ore la cessione in prestito di un giovane, scopri assieme a noi di chi stiamo parlando

Redazione

Il mercato si sta bloccando in una pericolosa fase di stallo, dato che iniziano a mancare sempre meno giorni all'inizio del campionato, ma il club non è pronto. Diversi i reparti in cui bisogna ancora operare, a partire dalla difesa per finire con l'attacco. Mancano sicuramente all'appello ancora due titolari o comunque giocatori abili nel inserirsi. Il primo è un difensore centrale, diversi i nomi sondati nell'ultimo periodo. Il secondo è una prima punta, senza di lei sicuramente è quasi impossibile poter puntare ad una tranquilla salvezza. Se il mercato in entrata è totalmente bloccato, si cerca almeno di liberare spazi attraverso il mercato in uscita. Ufficiale nelle ultime ore la cessione in prestito di un giovane, scopri assieme a noi di chi stiamo parlando.

Comunicato Ufficiale

Tramite il sito web ufficiale, l'Udinese ha comunicato la cessione in prestito del talentino Marco Ballarini. In prestito al Piacenza per tutta l'ultima stagione. Ecco le parole del club:

"Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito al FoggiaMarco Ballarini fino al 30 giugno 2022.

A Marco i migliori auguri per questa nuova esperienza."

Con queste parole viene anche definita la nuova sistemazione del talento italiano. Andiamo a vedere la scheda tecnica per scoprire di che tipo di giocatore si sta per privare la società friulana.

Il profilo

Nell'ultima stagione come già annunciato, il duttile centrocampista italiano ha giocato nella terza serie del nostro calcio, con la compagine emiliana del Piacenza. La sua stagione è stata breve, ma intensa, dato che in sole nove presenze e 440 minuti giocati è riuscito comunque a mettere a segno ben due marcature. Nella seconda parte di stagione, il giocatore si è trovato ai margini del progetto, perdendo spazio e minuti che li avrebbero fatto tanto bene. Ora questa nuova avventura, in prestito, che fa ben sperare in vista della prossima stagione. Non finisce qua, ora l'Udinese deve operare nei diversi ruoli e i nomi in ballo fanno impazzire i tifosi. Eccoli <<<