Mercato Udinese – Cessione alle porte per Lovric? Due team interessati

La fine dell'avventura di Sandi Lovric con la casacca bianconera dell'Udinese sembra avvicinarsi sempre di più. Il calciatore nel corso della sfida con il Torino non è sceso sul campo da gioco e proprio per questo motivo l'addio prende quota e sembra essere pronto per decollare.
La cessione di Sandi Lovric sembra avvicinarsi sempre di più, ecco tutti i dettagli sul possibile addio del calciatore sloveno
Sono due le squadre interessate alle prestazioni di quello che è il vice capitano della squadra nonché uno dei più presenti nel corso delle ultime stagioni. I team pronti a far partire le offerte sono il Cagliari di Pisacane ed il Genoa di Daniele De Rossi. C'è solo da capire se effettivamente arriverà l'offerta decisiva. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Solet verso la Premier? Cinque squadre interessate <<<
