L'obiettivo nel corso di queste settimane da parte del club è stato quello di salvare a tutti i costi le prestazioni di un calciatore fondamentale come Arthur Atta. Il francese si è messo in mostra attraverso prestazioni di primissimo livello ed infatti sono arrivate le offerte dalla Premier, prontamente rifiutate e permanenza ribadita anche dalla società.
Calciomercato Udinese – Solet verso la Premier? C'è una novità clamorosa
Oumar Solet potrebbe diventare a tutti gli effetti un calciatore da Premier League nel corso delle prossime settimane, ecco tutti i dettagli
Allo stesso tempo il club sta valutando le offerte che potrebbero arrivare per un altro calciatore, stiamo parlando di un difensore centrale che ha tutte le qualità per fare la differenza. Tutti i dettagli sul futuro di Oumar Solet <<<
