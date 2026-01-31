L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo è arrivata una cessione decisamente importante per la società. Un calciatore che è stato fondamentale nel corso delle ultime stagioni, ma con il passare del tempo il suo rendimento con la maglia dell'Udinese è andato in calando.
Mercato Udinese – Cessione ufficiale: Lovric è del Hellas Verona
L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sul colpo del Verona in mediana
Sandi Lovric è ufficialmente un nuovo calciatore del Hellas Verona. Il centrocampista inizierà una nuova avventura con un obiettivo difficile come il raggiungimento della salvezza finale. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Runjaic saluta un fedelissimo? Ecco tutti i dettagli sul colpo <<<
