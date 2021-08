Calciomercato Udinese – 5 cessioni: la situazione è più seria del previsto!

Ci troviamo agli sgoccioli di un calciomercato che ci ha fatto provare emozioni a dir poco contrastanti. L'Udinese non è ancora completa. E' stato ribadito anche ai piani alti. Tutto è iniziato con le cessioni di Musso e di De Paul. Subito dopo sono entrati a far parte della grande famiglia friulana Padelli, Udogie e Samardžić. Sono attesi Success e Perez (entrambi in dirittura d'arrivo). La dirigenza bianconera sta facendo il possibile per rendere la rosa di Gotti un gruppo il più competitivo possibile. Il tempo a disposizione, però, non è tanto. Anzi, è pochissimo. Tra 8 giorni finisce tutto. L'attenzione non è rivolta solo ed esclusivamente al mercato in entrata. Tutt'altro. Il mercato in uscita è il vero protagonista di quest'ultima settimana e la situazione sta diventando più seria del previsto.Ecco cosa sta succedendo <<<