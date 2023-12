Mercato Udinese / Dalla Champions arriva il bomber: la trattativa col Porto

L'Udinese si trova a lavorare sul mercato per poter chiudere un colpo in attacco. Ecco tutti i dettagli della trattativa con il Porto

L'Udinese proprio in queste ore sta trattando per poter arrivare al suo nuovo attaccante. Sono tanti i nomi messi sotto osservazione dalla squadra bianconera e tra questi c'è anche Toni Martinez. Il centravanti adesso milita nel Porto dove in questo inizio di stagione ha messo a referto due reti nonostante non fosse nel giro dei titolarissimi.