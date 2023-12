Mercato Udinese – Il post Zielinski del Napoli è Samardzic: ecco l’offerta

Il post Piotr Zielinski in quel di Napoli è stato deciso e stiamo parlando di un calciatore davvero importante come Lazar Samardzic. Il Napoli continua a lavorare con il calciatore e non vede l'ora di fare la differenza per potersi assicurare le sue prestazioni. Ecco l'offerta che potrebbe far partire la squadra partenopea nei confronti del calciatore dell'Udinese.

Lazar Samardzic al Napoli non meno per venti milioni di euro. Le qualità del serbo-tedesco non sono assolutamente in dubbio e proprio per questo motivo la trattativa potrebbe decollare in estate. Adesso non ci resta che vedere le evoluzioni che sicuramente ci saranno.