Mercato Udinese | Ecco chi è Adam Masina: Udogie rischia grosso – News

Masina cresce nella Primavera del Bologna. Dopo la retrocessione dei felsinei in Serie B, il laterale italo-marocchino diviene ben presto un titolare della squadra. Nella sua prima stagione da professionista totalizza 28 presenze e 1 gol, aiutando i suoi a riconquistare la Serie A. All’esordio nel massimo campionato Masina mantiene il ruolo di titolare, mettendo a segno due gol e un assist in 33 presenze. Nelle due stagioni successive il terzino rossoblù si ripete, facendo registrare 34 presenze complessive tra campionato e coppa nella stagione 2016/17 e 35 presenze nella stagione 2017/18. Nel 2018, Masina viene acquistato dal Watford per circa 5 milioni di euro, dove totalizzerà in quattro anni 80 presenze e 3 gol. Nel 2021 l’ex giocatore del Bologna riceve anche la chiamata della Nazionale marocchina con cui fino ad oggi ha totalizzato 16 presenze. Ora torna in Italia in un campionato che conosce molto bene. Ma come lo impiegheràSottil?