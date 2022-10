Mercato Udinese, ecco chi ha messo gli occhi su Samardzic

La famiglia Pozzo è sempre stata coerente. Preferisce perdere un giocatore a parametro zero piuttosto che accettare termini e condizioni sulle quali non sono d'accordo. Arrivato all'Udinese per 3 milioni di euro, adesso ai piani alti pare che chiedano non meno di 20 milioni per farlo partire. E come dargli torto? Ma basta con le chiacchiere e con i giri di parole. Arriviamo al dunque perché non c'è tempo da perdere! <<<