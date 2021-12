Calciomercato Udinese – Chi va e chi resta! / La decisione finale

1 di 2

Le ultime

Esultanza Arslan

Il team bianconero inizia a fare le somme su questa prima parte di stagione. Si è conclusa ieri sera con una vittoria per 3-0 (a tavolino) contro la Salernitana di Stefano Colantuono. La squadra è comunque scesa in campo per un amichevole tra i 22 convocati dal tecnico bianconero Gabriele Cioffi.

Mentre i giocatori ed il tecnico assieme al suo staff si godranno le vacanze, per la squadra mercato inizia il vero e proprio lavoro, dato che tra poco più di una settimana apre ufficialmente la sessione invernale. La società deve risolvere diverse questioni, sia in entrata che in uscita.

Bisogna scegliere, chi tenere dentro al gruppo e chi far fuori per diverse motivazioni, anche perché i giocatori in scadenza non sono pochi, di conseguenza va trovata una soluzione il prima possibile. Andiamo a vedere le strategie che potrebbe attuare Marino, il direttore dell'area tecnica. Le novità di giornata <<<