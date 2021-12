News Udinese – La squadra bianconera ha giocato / Ecco il risultato finale

La squadra bianconera ha preparato il match contro la Salernitana, ma alla fine il team non si è presentato. Ecco la soluzione

La squadra bianconera ha lavorato duramente da domenica fino ad arrivare ad oggi per poter affrontare al meglio il team amaranto. Stiamo parlando della Salernitana di Stefano Colantuono. Ieri sera, però, la partita non si è riuscita a giocare e di conseguenza la squadra non è riuscita a far vedere di cosa è capace. Dispiace per tutti i tifosi che erano pronti per esultare ed ammirare una squadra che in un paio di settimane è cambiata totalmente, diventando la bella copia di quella che era riuscita ad ottenere solo 17 punti in 17 giornate. Intanto andiamo a vedere come, ieri sera, la squadra si è comunque allenata.

Il match

Se non si è riuscito a giocare contro la Salernitana, comunque, in campo sono scese due squadre. Stiamo parlando dei due team dell'Udinese, il gruppo è stato diviso e si è giocata una partitella in famiglia. Il team ha giocato due tempi da 30 minuti e tutte e due le squadre hanno provato in tutti i modi a farsi valere. L'Udinese 1 scendeva in campo così: Silvestri, Perez, Nuytinck, Samir, Molina, Samardzic, Jajalo, Makengo, Forestieri, Deulofeu, Success. L'Udinese 2 si opponeva con questi undici: Padelli, Becao, De Maio, Zeegelaar, Soppy, Arslan, Walace, Nestorovski, Udogie, Pussetto, Beto. Scopri come è andato a finire l'incontro.

Il risultato

Le due squadre si sono date battaglia in due tempi da 30 minuti, alla fine a prevalere è stato l'Udinese 2, anche in maniera convincente, con un 4-1 finale. Nel team i giocatori che ha brillato più di tutti è sicuramente stato il centravanti portoghese Beto, autore di una tripletta, non ha mai lasciato serena la difesa. Per l'altra squadra in gol ci è andato Gerard Deulofeu su assist di Isaac Success.