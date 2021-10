Calciomercato Udinese – SOS difesa / Marino chiama i rinforzi

Sicuramente, la difesa ha bisogno di almeno un rinforzo in più. Il terzetto titolare composto da Nuytinck, Samir e Rodrigo Becao risulta affidabile, ma alle loro spalle la situazione è abbastanza seria. Nehuen Perez, arrivato con tante aspettative, non ha ancora giocato una gara ufficiale. Sebastian De Maio, invece, in amichevole ha dimostrato di avere più di qualche problema.