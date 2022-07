Udinese | Cioffi fa impazzire i bianconeri: si cerca l’intesa con l’Arsenal

L'allenatore toscano avrebbe messo nel mirino un ex calciatore bianconero e sarebbe alla ricerca di un accordo con i Gunners: i dettagli

Il club bianconero è alla ricerca di nuovi innesti da integrare all'organico attualmente a disposizione di mister Andrea Sottil. Diversi giocatori sono in partenza e Marino, insieme ai suoi collaboratori, dovrà lavorare senza sosta per regalare all'allenatore bianconero una squadra competitiva e pronta ad affrontare al meglio la stagione che verrà. Come l'Udinese, anche gli altri club di Serie A si stanno muovendo sul mercato per portare a termine le trattative attualmente in corso. Gabriele Cioffi, ex allenatore del club bianconero, avrebbe messo nel mirino diversi profili interessanti per la sua nuova squadra, l'Hellas Verona. Tra i calciatori sondati dalla società scaligera ci sarebbe anche un ex calciatore dell'Udinese. Ecco di chi stiamo parlando.

I dettagli

Il calciatore in questione è Pablo Marì. Il difensore spagnolo, dopo aver militato nella seconda parte di stagione all'Udinese, non è stato riscattato dal club della famiglia Pozzo ed ha fatto ritorno all'Arsenal, squadra che ne detiene il cartellino. Si è trattata di una grave perdita per quanto riguarda i friulani perché nonostante sia stato uno dei protagonisti della scorsa stagione, la dirigenza bianconera non ha trovato l'accordo con i Gunners per il riscatto fissato a 14 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dalla compagine friulana.

Tre club italiani sul difensore

Secondo le ultime indiscrezioni, un altro club di Serie A avrebbe puntato il mirino su Pablo Marì. Stiamo parlando dell'Hellas Verona. Il club scaligero, ora allenato da Gabriele Cioffi, è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per poter completare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore fiorentino avrebbe chiesto il difensore spagnolo come possibile sostituto di Nicolò Casale, centrale vicino all'accordo con i biancocelesti di Lotito. Inoltre, anche altri club di Serie A sarebbero sulle tracce del 28enne di Almussafes. Si tratta del Napoli e della Violadi Commisso. Attualmente sarebbe in vantaggio la formazione veneta, in virtù degli ottimi rapporti con il tecnico fiorentino, che lo ha già allenato lo scorso anno all'Udinese. In attesa di ulteriori aggiornamenti su questo fronte, ecco l'ultimo profilo finito nel mirino dell'Udinese<<<