Udinese | Occhi puntati sul centravanti portoghese: Marino ci prova

Il DS bianconero è costantemente alla ricerca di talenti da acquistare. Nel suo mirino sarebbe finito anche un attaccante portoghese: il punto

Redazione

La nuova stagione è ormai iniziata da una settimana. La speranza del club bianconero è quella di riconfermarsi come una delle società più interessanti e sorprendenti del panorama calcistico italiano. I primi passi verso questo importante obiettivo sono già stati compiuti, attraverso i primi colpi di mercato compiuti nelle scorse settimane. Ovviamente, questo non basterà per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati e la dirigenza bianconera lo sa benissimo. Per questo, la famiglia Pozzo sta lavorando per consegnare a mister Sottil un squadra pronta ad affrontare il prossimo campionato nel migliore dei modi. Il club bianconero è sempre alla ricerca di nuovi talenti da acquistare per far esplodere e fare importanti plusvalenze. Nelle ultime ore un attaccante portoghese sarebbe finito nel mirino del DS Pierpaolo Marino. Ecco di chi stiamo parlando.

Il calciatore in questione è Herculano Nabian, giovane centravanti lusitano di proprietà del Vitória Guimarães. Si tratta di un attaccante portoghese classe 2004, dal talento cristallino. In patria è considerato uno dei più promettenti a livello nazionale. Può essere schierato anche come ala destra e come seconda punta. Tra le sue qualità principali troviamo la velocità, il dribbling, la finalizzazione e il tiro dalla distanza, caratteristiche che lo rendono un attaccante duttile e moderno. Inoltre è in grado anche di battere calci piazzati, in particolare le punizioni.

Herculano ha un valore di circa 500mila euro, ma è probabile che il Vitória Guimarães, squadra che detiene il suo cartellino, chieda una cifra nettamente superiore a causa del suo elevato potenziale. Tuttavia, difficilmente il club lusitano si priverà del 18enne portoghese-guineense. Su di lui, però, ci sarebbero anche altri club italiani. Stiamo parlando di Empoli e Lecce. Esattamente come l'Udinese, anche queste ultime due squadre sarebbero alla ricerca di giovani talenti da far crescere, ma portare Herculano in Italia sarà tutt'altro che semplice. In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le ultimissime notizie sulla situazione legata al futuro di Nahuel Molina<<<