Mercato Udinese – Clamoroso dalla Turchia: “Becao ha detto sì al Fener”

La vera novità del giorno arriva dalla Turchia. Proprio in queste ore i media del paese metà europeo e metà asiatico hanno riportato la notizia del sì da parte del calciatore Rodrigo Becao alla sua nuova avventura in quel di Istanbul. Ora toccherà al Fenerbache trovare la quadra con il club di proprietà dei Pozzo. Ricordiamo a tutti che qualche giorno fa è arrivata la prima offerta da parte della squadra gialloblu da soli cinque milioni di euro. La proposta è stata velocemente rispedita al mittente ed adesso nelle prossime settimane vedremo come potrà evolvere questa situazione. L'addio di Becao sembra essere sempre più imminente, anche se resta sempre l'incognita dettata dal club di proprietà del cartellino che non ha nessuna intenzione di svendere uno dei suoi giocatori cardine.