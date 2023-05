Mercato Udinese – Becao sirene dalla Turchia / Il punto sull’ultima offerta

Il difensore centrale Rodrigo Becao è pronto per cambiare casacca nel corso di questa estate. Il suo contratto scadrà nel 2024 e quella che sta per arrivare sarà l'ultima occasione per i bianconeri di poter accogliere diversi milioni di euro ed in cambio cedere le prestazioni del difensore ex CSKA. Proprio nelle ultime ore sembra essere arrivata in Friuli Venezia Giulia la prima offerta ufficiale per le sue prestazioni arriva dalla Turchia, più precisamente dalla città di Istanbul. Il Fenerbache ha messo sul piatto ben cinque milioni di euro per il brasiliano. Ad oggi la risposta della società è chiara e certa: "NO". Il club dei Pozzo ha fissato il prezzo per il cartellino di Becao e serviranno all'incirca un dieci milioni di euro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro. Emergenza sulle fasce <<<