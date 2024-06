Mercato Udinese – Un club in Italia per Walace: ecco la richiesta dei Pozzo

Un club importante d'oltreoceano è in Italia con i suoi emissari per chiudere un colpo importante come Walace. Ecco i dettagli e la richiesta

L'Udinese inizia a programmare la prossima stagione di campionato . Un'annata che non si può assolutamente sbagliare, dopo la grande fatica fatta per restare a galla e nella massima serie del calcio italiano. Nel frattempo si valuta la cessione di un calciatore importante come il brasiliano Walace : c'è un club interessato.

Nelle ultime ore il Cruzeiro è sbarcato in Italia per chiudere l'affare nel minor tempo possibile. Gli emissari del club brasiliano non vedono l'ora di poter inserire l'ex Amburgo nel loro scacchiere tattico. L'Udinese e i Pozzo, però, non hanno intenzione di svendere le prestazioni del calciatore. Per meno di 10 milioni di euro sicuramente non andrà via da Udine. Ecco tutte le ultime dal mercato in uscita.