Mercato Udinese | GTD Nani su Lucca: “Riscattato per restare, ma…”

Lorenzo Lucca ha conquistato tutti nel corso della sua prima stagione nella massima serie del campionato italiano. Proprio per questo motivo l'Udinese non si è fatto scappare un riscatto a costo agevolato. Adesso, però, la palla passa al direttore ed alla società che dovrà decidere se conservare le sue prestazioni oppure cercare un profitto nell'immediato.

Come ben sappiamo ad Udine tutti hanno un prezzo. In questa situazione ci ha pensato proprio il direttore tecnico Nani a fare il punto su Lucca: "Il bomber è stato riscattato per restare in bianconero, logico che se dovesse arrivare qualche big club ci siederemo al tavolo a parlare". Parole comunque forti che lasciano aperta ancora ogni pista.