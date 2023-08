Calciomercato Udinese – Cocetta alla Turris a titolo definitivo / I dettagli

Il giovane difensore centrale bianconero Nicolò Cocetta è vicinissimo all'addio a titolo definitivo. La squadra che ha messo sotto osservazione il suo cartellino e vuole chiudere il colpo è la Turris. Il team campano ha visto nell'italiano le qualità giuste per renderlo un vero e proprio protagonista all'interno della difesa a tre. Il calciatore sa che questa potrebbe essere una delle chance più grosse per mettersi in mostra e riprendersi la massima serie del calcio italiano, ma dalla porta principale. Vedremo se riuscirà a confermarsi nel corso di questa annata come l'ottima promessa che è sempre stata sin dalle giovanili del club friulano. Ricordiamo anche che proprio quest'anno è avvenuto il suo esordio tra i grandi proprio in una delle sfide più importanti, contro la Vecchia Signora. Adesso inizia una nuova avventura e vedremo se Nicolò si mostrerà all'altezza del calcio professionistico. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Il punto su Samardzic <<<