Mercato Udinese / Colpaccio dei Pozzo, arriva il nuovo bomber: i dettagli

Un vero e proprio colpaccio per la famiglia Pozzo. Chiuso in questi istanti l'arrivo del nuovo bomber. Ecco tutti i dettagli riguardo l'affare

Colpaccio della famiglia Pozzo che proprio in queste ore si è assicurato un nuovo bomber per la sua squadra. Ragazzo classe 2005, ma che ha già fatto innamorare tutti (dall'altra parte del mondo) con le sue giocate. Il nuovo colpo dell'Udinese è Damian Pizarro .

Proprio in questi istanti il ragazzo è in Italia per completare tutte le visite mediche ed apporre la firma sul nuovo contratto, prima di rientrare in Chile (al Colo Colo) da qua fino a giugno. La cifra dell'affare dovrebbe aggirarsi attorno ai sei milioni di euro. Un affare di peso che si spera possa ribaltare le sorti del team in attacco.