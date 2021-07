Calciomercato Udinese – Marino prova il colpo a sorpresa

Dopo l'arrivo di Udogie, l'Udinese vuole regalare a Luca Gotti nuovi rinforzi in vista della prossima stagione

Redazione

L'Udinese è al lavoro per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. I tifosi, dopo anni negativi, sperano di tornare ad entusiasmarsi come accadeva in passato. Sicuramente, servirà un grande calciomercato. Le partenze di Juan Musso e di Rodrigo De Paul hanno lasciato un grande vuoto, ma la società avrà a disposizione circa sessanta milioni di euro da reinvestire. Il primo acquisto è già arrivato: Destiny Udogie, questo pomeriggio, ha firmato il contratto con i bianconeri. Arriva in prestito con obbligo di riscatto dall'Hellas Verona. Oltre al classe 2002, potrebbe sbarcare in Friuli anche Kamil Glik. Nelle ultime ore c'è stata una decisa accelerata per il polacco. Ma non finisce qui. Ecco l'ultimo nome sondato da Marino.

Occhi su Wendell

A sorpresa, l'Udinese sembra essere interessata a Wendell del Bayer Leverkusen. Secondo TMW, infatti, il club bianconero starebbe cercando di chiudere per il brasiliano e in questi giorni sono previsti ulteriori contatti. Il classe '93 ha molta esperienza in campo internazionale e sarebbe un colpaccio clamoroso per i friulani. Nasce come terzino di spinta, ma negli ultimi anni è stato impiegato anche da difensore centrale. Tuttavia, sul giocatore c'è anche la Roma. I giallorossi avrebbero individuato nel venottenne un possibile sostituto dell'infortunato Spinazzola. Intanto, l'Udinese lavora anche sul mercato in uscita.

Chi lascia il Friuli

L'arrivo di Udogie ha spalancato le porte alla cessione di Jens Stryger Larsen. Il danese, che vuole cambiare aria per provare una nuova avventura, sembrebbe essere ad un passo dal Galatasaray. Un altro giocatore con le valigie in mano è Simone Scuffet. Il portiere ha diverse richieste sia in Serie A che in Serie B e presto potrebbe partire. Attenzione anche a Fernando Llorente: ipotesi ritorno all'Athletic Bilabo.