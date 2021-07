Mercato Udinese – Di Marzio annuncia il secondo acquisto stagionale

Il patron Pozzo ha dato un'accelerata clamorosa alla trattativa. Sta per arrivare in città un nuovo colosso. Scopri di chi stiamo parlando

Stiamo parlando del difensore polacco classe 1988 Kamil Glik . Il giocatore è pronto a trasferirsi a titolo definitivo ad Udine. Le sue prestazioni sono una sicurezza e può anche fare da chioccia ai più giovani o ai giocatori con meno esperienza, come ad esempio il nuovo arrivato Destiny Udogie . Se andiamo a vedere il profilo del probabile nuovo innesto bianconero, potremmo rimanere sconcertati dalla sua incredibile continuità, per lui ben 183 partite in Serie A e più di 450 tra i professionisti. Non dimentichiamo che il polacco può offrire anche una valida esperienza europea con ben 21 caps nella coppa dalle grandi orecchie. Inoltre Kamil Glik è un difensore con il vizietto del gol , ben trentuno in carriera, che lo rendono tra i difensori centrali più performanti sotto porta e sulle palle da fermo. Andiamo nel prossimo paragrafo a scoprire le cifre dell'affare .

Il guardiano polacco potrebbe trasferirsi per una cifra irrisoria rispetto al suo bagaglio tecnico, il tutto per un paio di motivazioni. La prima è che il colosso inizia a non essere più un primo pelo, come detto per lui sono già 33 le primavere trascorse. Per scoprire la seconda dobbiamo risalire a un annetto fa, più precisamente al giorno in cui il difensore espresse le sue prime parole con la maglia del Benevento. Nella conferenza Glik affermò che sarebbe rimasto volentieri, ma ad un'unica condizione, cioè l'ottenimento della salvezza, come tutti noi sappiamo quell'obiettivo non è stato raggiunto ed ora Kamil ha chiesto la cessione. Scaltro l'Udinese a presentarsi per primo ed essere praticamente sicuro di aggiudicarsi un giocatore di questo calibro per soli 2/3 milioni di euro. Non perderti anche i colpi che la società bianconera è pronta a sparare in attacco <<<